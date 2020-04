Pamiętacie żużlową Wielkanoc z Falubazem? Na stadionie latały kamienie

zobacz galerię (71 zdjęć) W sezonie 2020 żużlowcy PGE Ekstraligi mieli ścigać się w Wielkanoc. Epidemia koronawirusa zburzyła te plany. Pamiętacie Wielkanoc 2007. W świąteczną niedzielę doszło do starcia Falubazu Zielona Góra z Polonią Bydgoszcz. Żużlowcy Polonii jechali do Zielonej Góry jak na ścięcie, a jednak doszło do dużej niespodzianki... Obejrzyjcie zdjęcia z tamtych wydarzeń >>>> Tomasz Gawałkiewicz zobacz galerię (71 zdjęć)

W sezonie 2019 żużlowcy ekstraligi nie będą ścigać się w lany poniedziałek. Zarządcy PGE Ekstraligi nie zdecydowali się również zorganizować meczów w wielkanocną niedzielę, a przecież w przeszłości bywało, że ligowy żużel kibice oglądali w pierwszy dzień świąt. Pamiętacie Wielkanoc 2007. W niedzielę doszło do starcia Falubazu Zielona Góra z Polonią Bydgoszcz. Żużlowcy Polonii jechali do Zielonej Góry jak na ścięcie. Falubaz, który rok wcześniej awansował do ekstraligi, w roli faworyta podejmował teoretycznie dużo słabszą Polonię. Gospodarzy do triumfu miał prowadzić Piotr Protasiewicz, który po dwunastu latach wrócił do macierzystego klubu. W pierwszym meczu jednak ani jemu, ani innym żużlowcom Falubazu nie szło tak, jak powinno. Dlatego doszło do niespodzianki, Polonia wygrała 46:43. Zielonogórski klub poniósł również organizacyjną porażkę w zderzeniu z ekstraligą. Na trybunach było więcej ludzi niż miejsc, brakowało ochrony. Po meczu kibice wybiegli na tor, jeden z fanów gości został ranny po uderzeniu kamieniem w głowę.