Pamiętacie żużlowe święta z Falubazem? 14 lat temu [ZDJĘCIA]

Kto pamięta tę imprezę, która odbyła się tuż przed wigilią Bożego Narodzenia w 2005 roku na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego? Po słabym sezonie (spadek z ekstraligi) żużlowcy Falubazu spotkali się z kibicami, by w świątecznym nastroju życzyć sobie zdecydowanie lepszego kolejnego roku. Sezon 2006 zielonogórzanie zakończyli awansem do najwyższej klasy rozgrywek, w której ścigają się do dziś. W grudniu 2005 roku pod Uniwersytetem Zielonogórskim żużlowcy jeździli na motocyklach i wózkach kartingowych. W imprezie uczestniczyli nie tylko zawodnicy Falubazu. Był m.in. Piotr Protasiewicz, który wtedy jeszcze reprezentował barwy Polonii Bydgoszcz.

Mariusz Kapała