Pamiętacie zwycięstwa Patryka Dudka w Grand Prix? Znów to obejrzymy

Patryk Dudek po raz pierwszy triumfował w Grand Prix na toruńskiej MotoArenie. Działo się to 7 października 2017 roku. W kolejnym sezonie do swojego dorobku sukcesów dołożył drugie zwycięstwo w rywalizacji o tytuł mistrza świata, tym razem w Grand Prix Słowenii w Krško. Oba te turnieje będziemy mogli znów obejrzeć na ekranach telewizorów dzięki retransmisjom w stacji nSport+. W cyklu „Made by Poland” przypominane są zwycięstwa polskich żużlowców w Grand Prix.