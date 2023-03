Pani Małgorzata dostała kartę ZGranej Rodziny z numerem 50.000. Uroczystość była z pompą. Zobaczcie! Leszek Kalinowski

To już 50.000 numer karty ZGranej Rodziny. Uroczyście wręczono go w czwartek Małgorzacie Galickiej, która pierwszą kartę otrzymała będąc dzieckiem, a teraz sama została mamą i to w dodatku bliźniaków! Pani Małgorzacie towarzyszył mąż Dawid.