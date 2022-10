Park Tysiąclecia widziany z góry. Jesień w jednym z ulubionych miejsc spacerowych zielonogórzan czaruje i zachwyca

Park Tysiąclecia z lotu ptaka

Jesień o tej porze jest zjawiskowa. Jej piękno od zawsze inspirowało malarzy, zachwycało poetów, a czarującą magię próbowały uchwycić i zamknąć w sobie partytury kompozytorów.

Nim ogarnie nas listopadowa melancholia, my również możemy podziwiać przyrodę strojącą się w we wszelkie możliwe barwy, przemierzać parkowe alejki wśród szeleszczących pod stopami liści i chwytać ciepłe promienie, tracącego jakby na swej sile słońca.

Jednym z lepszych miejsc do gromadzenia tego typu doświadczeń jest w Zielonej Górze Park Tysiąclecia.

My proponujemy widoki, które nie są dostępne z perspektywy spacerowicza. Zdjęcia z drona robią spektakularne wrażenie i dają okazję, by zobaczyć to, czego okiem nawet sokolim nie zmierzysz!