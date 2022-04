Patronat! Sulęcin. To będzie wydarzenie! Koncert promujący nową płytę – Credo!

Nowa płyta ukazała się 19 marca,. Jak mówią członkowie zespołu – jest ona najbardziej dojrzała i przemyślana, i najważniejsza w artystycznym dorobku grupy. na płycie gościnnie wystąpili Sebastian Riedel i Wojtek Cugowski.

- Zapewniam, obydwaj panowie zaśpiewali i zagrali tak, że w najskrytszych snach nie spodziewałem się takiego efektu. To dla mnie zaszczyt, że wyśpiewywali moje słowa, zagrali nasze dźwięki. Mam nadzieję, że i Lubuszanie też tak to odczytują - tak jak my – mówi Łukasz Łyczkowski.