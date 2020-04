Patryk Dudek apeluje i pomaga w walce z koronawirusem

Jeden z liderów zielonogórskiej drużyny opowiadał, jak czuje się i co robi w czasie epidemii koronawirusa. - Sytuacja jest dziwna, na pewno nie jest komfortowa – powiedział „Duzers”. - W sezonie żużlowym dużo podróżujemy, zdarza się, że w jednym tygodniu ścigamy się w kilku ligach, w różnych krajach. Najgorsze jest to, że nie wiemy, jak długo będziemy zmuszeni czekać na powrót do normalnego życia, do startów, bo przecież nasze zarobki uzależnione są od tego, ile zdobędziemy punktów w poszczególnych meczach. A poza tym, zwykle tak planujemy zimowy okres między sezonami, by dobrze przygotować się do ścigania pod względem kondycji, elastyczności, siły. Obecna sytuacja w jakimś stopniu zniszczyła to. Nie możemy też trenować, ponieważ wszystkie stadiony zostały pozamykane.