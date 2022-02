Patryk Dudek: Nie wiem, czy wrócę do Zielonej Góry. Nikomu nic nie obiecywałem Cezary Konarski

Nie milkną echa odejścia Patryka Dudka z Falubazu Zielona Góra. Lider drużyny, która w ubiegłorocznym sezonie spadła do pierwszej ligi, ostatnio w mediach tłumaczy, że jego rozstanie z zielonogórskim klubem nie musi trwać jedynie rok. Żużlowiec dementuje w ten sposób płynące jakiś czas temu z Falubazu głosy o tym, że istnieje dżentelmeńska umowa, której istotą jest właśnie powrót „Duzersa” do Zielonej Góry zaraz po tym, jak drużyna awansuje do PGE Ekstraligi.