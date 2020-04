Patryk Dudek pomaga zielonogórskiemu szpitalowi

Żużlowy mistrz przywiózł do szpitala pół tysiąca kremów do rąk, wspólnie z marką Neutrogena, której przedstawicielem jest Rafał Poźniak. - Wszyscy jesteśmy świadomi, że brak niezbędnych środków higieny sprawia, że praca personelu medycznego, jest jeszcze trudniejsza – powiedział Patryk Dudek. - Wspólnie z marką Neutrogena wspieram medyków ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze i przekazujemy pół tysiąca kremów do rąk. Wspólnie damy radę.