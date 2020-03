Patryk Dudek wspiera lekarzy: Jesteście naszymi mistrzami

Na filmie opublikowanym na facebookowym profilu Żużlowej Reprezentacji Polski, Patryk Dudek mówi m.in.: - Jesteśmy z wami, trzymamy za was kciuki. Jesteście naszymi mistrzami, bohaterami. Z szacunku do waszej pracy ja z zostaję w domu z moimi motocyklami.

Przypomnijmy, że Główna Komisja Sportu Żużlowego wydała zakaz treningów na stadionach do 1 kwietnia. PGE Ekstraliga najpierw przełożyła dwie pierwsze kolejki spotkań, a później poinformowała, że w kwietniu nie odbędzie się żaden mecz. To oznacza, że liga ruszy najwcześniej 1 maja. A jeśli chodzi o rozgrywki międzynarodowe, to przełożony został turniej Grand Prix Polski w Warszawie (z 16 maja na 8 sierpnia) oraz finały zawodów Speedway of Nations (miały zostać rozegrane 8 i 9 maja).