Pech w Dolinie Gęśnika. Najpierw splajtował inwestor, teraz koronawirus. Co z inwestycją, na której efekt czeka wielu zielonogórzan?

- Teraz kiedy nie ma tu spacerujących ludzi, widzę, że chętniej to miejsce odwiedzają dziki. Mam nadzieję, że nie zdewastują tego, co do tej pory zostało zrobione - mówi pan Marcin z osiedla Zastalowskiego. I pyta, kiedy jest szansa na to, że zadania zostanie ukończone, a mieszkańcy będę mogli w pełni z tego miejsca rekreacji korzystać?

Dolina Gęśnika zmian ciąg dalszy

Po przerwie prace na Dolinie Gęśnika ponownie ruszyły we wrześniu ubiegłego roku. Nad kanałem pojawiły się drewniane pomosty z ławkami. Obok Gęsich Tarasów posadzono mnóstwo drzew! Pracy jest sporo, niektóre rzeczy trzeba dokończyć, inne rozpocząć od nowa. Atrakcji z pewnością nie zabraknie.

- Już jest pięknie, pomosty, skwery, kaskady. Oj, jak ten remont się tu skończy i wszystko zazieleni to będzie tu prawdziwy raj - mówi pani Aldona z ul. Sulechowskiej.