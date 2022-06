Pechowy napis na Winnym Wzgórzu w Zielonej Górze. Dlaczego wzbudza tyle emocji?

Kamila Rudecka z Zielonej Góry była jedna z tych osób, które zagłosowały w budżecie obywatelskim na projekt, polegający na umieszczeniu w ważnym miejscu w mieście napisu „I love Zielona Góra”. To był rok 2017. Zadanie to znalazło się on na liście inwestycji do 150 tysięcy złotych. Różnych zgłoszonych propozycji było 98, ale właśnie pomysł z napisem bardzo się spodobał zielonogórzanom. Zagłosowało wówczas na niego ponad 1,5 tysiąca mieszkańców. W rezultacie zajął on trzecie miejsce wśród inwestycji do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego.