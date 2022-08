Pełne emocji zdjęcia autorstwa Moniki Michniewicz z Lubuskiego Lata Kulturalnego w Dąbiu. To była wielka impreza do późnych godzin nocnych

W sobotę (6 sierpnia) na plaży ośrodka wypoczynkowego "Temar" w Dąbiu odbyło się kolejne wydarzenie Lubuskiego Lata Kulturalnego. To była wielka impreza, na którą przybyły setki ludzi. A to dlatego, że do późnych godzin nocnych publiczność rozgrzewało kilku znanych raperów: Babba Hassan, Diho, Malik Montana, Żabson, Kizo, Avi X Louis Villain.

Niezawodna Monika Michniewicz udostępniła wyjątkowe zdjęcia z tego wydarzenia. Byliście? Szukajcie się na jej fotografiach: