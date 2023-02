Pensja minimalna 2023 netto. Tyle dostaniesz po drugiej podwyżce, pracodawca nie ma wyjścia [5.02.23 r.]

W 2023 roku pracowników, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenie czeka jeszcze jedna podwyżka. W styczniu ich płaca urosła do 3490 złotych brutto. Za kilka miesięcy pracodawca będzie musiał podnieść ich pensję ponownie - do kwoty ustalonej przez rząd w rozporządzeniu. Sprawdź ile teraz "na rękę" dostają pracownicy, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenia, a ile będą dostawać netto po podwyżce za kilka miesięcy. Porównujemy też to wynagrodzenie ze średnią pensją w Polsce. ▶▶

Archiwum Polska Press