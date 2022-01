„Perły księżniczki” jako sposób na oczyszczenie organizmu z toksyn? Sprawdź, w jaki sposób działają oraz czy są bezpieczne

Po pierwsze – wkładanie czegokolwiek do pochwy na 72 godz. zagraża zdrowiu jak i życiu. Wstrząs septyczny i następująca po nim śmierć, to najgorszy scenariusz – komentuje Magda Wójcik.

Po drugie – producent podaje, że perły zabijają grzyby i bakterie. Być może – w składzie znajdują się substancje, którym rzeczywiście tego typu działanie można przypisać. Ale jest jedno wielkie ALE: trzymanie czegokolwiek w pochwie przez długi czas będzie sprzyjać namnażaniu bakterii i grzybów – czytamy w poście.

Niebezpieczne jest również to, że producenci nie podają dokładnego składu tamponów ziołowych.

Po trzecie – zioła kojarzą się wszystkim ze zdrowiem. Czy każde zioło (a tym bardziej to, którego nazwy nie znamy, bo jak czytamy w składzie – inne rzadkie komponenty TMC. Czyli mamy tu wielkie niewiadome coś. A to już igranie ze zdrowiem), w każdej ilości, na dodatek wkładane w różne części naszego ciała to zdrowie? Niekoniecznie – pisze Marta Wójcik.