Pewna wygrana koszykarzy Stelmetu Enei BC, ale z lekkimi kłopotami [ZDJĘCIA]

Przed meczem było wiadomo, że nie zagra Drew Gordon, którego uraz kolana nie okazał się wykluczający go z gry na dłużej, ale nie chcąc ryzykować postanowiono, że powinien odpocząć. Zastąpił go w pierwszej piątce Ivica Radić, który bardzo długo nie mógł się wstrzelić, nawet stosując swoje słynne już rzuty ,,hakiem”. W pierwszej piątce wyszedł też Przemysław Zamojski, który od początku miał kapitalnie ustawiony celownik. W sumie osiem razy rzucał i siedmiokrotnie trafił, w tym sześć razy za trzy punkty! To było coś pięknego.

Wydawało się, że ekipa jest pewna swego i nawet jeśli nie dobije rywala, to spokojnie, na luzie utrzyma wyraźną przewagę. Tymczasem niespodziewanie nastąpi dramatyczny odwrót. Nie tylko nie mogliśmy trafić do kosza, ale popełnialiśmy szkolne błędy, dawaliśmy sobie odbierać piłkę, byliśmy kompletnie rozkojarzeni. Przez pięć minut czwartej kwarty zdobyliśmy pięć punktów. Na nasze szczęście Stal nie potrafiła tego wykorzystać totalnie pudłując z rzutów wolnych (tylko 14 celnych na 27 prób, to chyba jakiś niechlubny rekord ligi). Oczywiście wygraliśmy i zespół trzeba chwalić. ale to rozkojarzenie w końcówce zaliczyliśmy kolejny raz. To jest nieco niepokojące...

Fajny debiut zaliczył George King, z którego będziemy mieć pociechę, obok Zamojskiego znakomity występ zaliczył Łukasz Koszrek (stuprocentowa skuteczność i siedem asyst). Cieszą dwa punkty i 14 kolejne zwycięstwo.