Pięć medali zielonogórzan na mistrzostwach Polski. Ich lider Konrad Kałasznikow zgarnął aż cztery „krążki”

W XXXIV Mistrzostwach Polski w Karate Tradycyjnym udział wzięło kilkaset zawodników, którzy wcześniej musieli przejść przez szereg kwalifikacji wojewódzkich. Oprócz rywalizacji o medale mistrzostwa Polski mają swoją dodatkową rangę – to tu ustalany jest skład reprezentacji Polski na najważniejsze międzynarodowe turnieje. W tym roku będą to wrześniowe mistrzostwa Polski we Włoszech i listopadowe mistrzostwa świata w Serbii.