Pięć osób złamało nakaz kwarantanny - informuje zielonogórska policja. To trzy osoby z okolic Sulechowa i dwie z Zielonej Góry

Zielonogórscy policjanci w sobotę pojawili się pod 610 adresami osób skierowanych na kwarantanny. – Niestety pięć osób złamało obowiązek kwarantanny i byli w innych miejscach niż do tego wyznaczone – mówi podinsp. Małgorzata Barska, rzeczniczka policji w Zielonej Górze. To trzy osoby z okolic Sulechowa i dwie z Zielonej Góry. Sprawami załamania kwarantanny zajmie się sąd. Osobom tym grożą kary do 30 tys. zł.