Pięć śmiertelnych ofiar wypadków. Tragiczny tragiczny bilans początku wakacji w Lubuskiem

Policyjna mapa wypadków śmiertelnych

W Czerwieńsku zginął motocyklista

Ofiara wypadku pod Żaganiem zmarła w szpitalu

Na węźle Jordanowo dachowała ciężarówka

Młoda kobieta uderzyła w drzewo na DK 12 pod Żaganiem

Czołowe zderzenie na łuku drogi

Do tragicznego wypadku doszło w środę, 12 lipca pod Świebodzinem, na drodze Ołobok - Rokitnica. Kierowca samochodu osobowego z niewiadomych przyczyn zjechał na łuku drogi na przeciwny pas i doprowadził do czołowego zderzenia. Mężczyzna zginął na miejscu. Drugi z kierujących trafił do szpitala.

Policjanci apelują o rozwagę na drogach

- Udając się w podróż, zadbajmy o naszą kondycję psychofizyczną. Za kierownicę wsiadajmy wypoczęci i trzeźwi, a przede wszystkim przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego. To fundament bezpieczeństwa i gwarancja, że swoim zachowaniem na drodze nie doprowadzimy do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. I z wakacyjnego urlopu bezpiecznie wrócimy do domu, pozwalając na to samo innym użytkownikom drogi – apeluje podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Wielkopolskim.