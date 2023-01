Pięć tysięcy kibiców na meczu z Legią Warszawa w Zielonej Górze? To możliwe!

Droga do ćwierćfinału z tysiącem osób na trybunach

Lechia Zielona Góra w bieżącej edycji Fortuna Pucharu Polski już trzykrotnie podejmowała drużyny z najwyższych klas rozgrywkowych. Zaczęło się od meczu z pierwszoligowym Podbeskidziem Bielsko-Biała, a następnie przyszły spotkania z ekstraklasowymi Jagiellonią Białystok i Radomiakiem Radom. Pierwsze z nich rozgrywane było, tak jak mecze ligowe, na tzw. Dołku, a dwa kolejne zostały już przeniesione na sąsiedni stadion lekkoatletyczny. Mimo to, z powodu ograniczeń infrastrukturalnych każde z tych wydarzeń stanowiło imprezę niemasową, co oznaczało, że na trybunach mogło się zjawić maksymalnie 999 osób.

Gdy 20 listopada Matty Cash wylosował w ćwierćfinale parę Lechia Zielona Góra – Legia Warszawa, od razu pojawiły się głosy, że zorganizowanie imprezy masowej będzie tym razem konieczne, gdyż do Winnego Grodu przyjedzie tak wielka piłkarska marka. Urząd Miasta, słowami prezydenta Janusza Kubickiego, zapewnił, że jest gotów pomóc klubowi w tym przedsięwzięciu. Pytany przez nas w połowie grudnia prezes Lechii Maciej Murawski nie chciał jeszcze zdradzać, na jakim etapie są przygotowania do meczu.

Przygotowania na pięć tysięcy kibiców

Wraz z początkiem nowego roku zielonogórski klub ogłosił, że działania w kierunku zorganizowania imprezy masowej są na zaawansowanym etapie. Potwierdził to dyrektor ds. marketingu Konrad Komorniczak, który na antenie Radia Zielona Góra powiedział, że stadion przygotowywany jest na przyjęcie pięciu tysięcy kibiców . Przedstawiciel Lechii przyznał, że ostateczna decyzja nie została jeszcze wydana, jednak klub, miasto, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz służby porządkowe wykonały już sporą część pracy w kierunku spełnienia warunków imprezy masowej.

Wśród wymagań, jakie musi spełniać obiekt, znajdują się m.in. monitoring, wyznaczenie dróg rozejścia, identyfikację każdego z kibiców, wykluczenie osób z zakazami stadionowymi oraz wygrodzenie samego stadionu lekkoatletycznego z terenu ośrodka. Ponadto spotkanie ma mieć przyznany status meczu podwyższonego ryzyka, co oznacza skierowanie na mecz większych niż zwykle sił ochrony oraz policji.

Bilety będą chodliwym towarem

Potrzeba stałego rozwiązania

W Zielonej Górze nie od dziś mówi się o budowie całkowicie nowego stadionu piłkarskiego, choć są takie momenty, gdy temat zaczyna cichnąć. Bieżący sezon dobitnie pokazuje jednak potrzebę takiego działania. Już podczas meczów poprzednich rund Pucharu Polski chętnych do odwiedzenia obiektu przy ul. Sulechowskiej było wyraźne więcej niż dozwolone 999 osób. Doraźne „pudrowanie” stadionu lekkoatletycznego, który lata świetności ma już za sobą, może się sprawdzić tylko w takich jednorazowych przypadkach jak mecz z Legią.

Jeżeli chcemy myśleć o dalszym rozwoju piłki nożnej w Winnym Grodzie to naturalnym krokiem jest budowa stadionu. Zwłaszcza, że zarówno po meczach pucharowych, jak i spotkaniach ligowych widać, że futbol przeżywa w mieście mały renesans. Gdyby w bieżącym sezonie dobrze spisująca się Lechia wywalczyła awans do II ligi, to podzieliłaby ona los chociażby Warty Poznań, która mecze domowe rozgrywa w Grodzisku Wielkopolskim. Wtedy bowiem doraźne działania nie zdałyby egzaminu.