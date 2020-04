Piękne akcje Patryka Dudka. Zobaczcie, jak jeździ. Jeden z fanów zrobił kompilację wyczynów "Duzersa" i opublikował film w internecie

Sportowcy na wirtualnych boiskach. W co grają?

Niespełna rok temu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wpisała na listę chorób uzależnienie od gier, porównując go do hazardu. W dobie koronawirusa zachęca, by zostać w domu i m.in... grać. Taki sposób spędzenia czasu proponują polscy i zagraniczni sportowcy.