Piękne i luksusowe. Samochody za miliony pod Sulęcinem. I to specjalnie dla dzieci! Można było się przejechać i podziwiać piękne maszyny

Pomimo chmur i przelotnego deszczu zjazd luksusowych aut w Słońsku wzbudził spore zainteresowanie wśród miłośników motoryzacji. Porsche, Lamborghini, Maserati, Ferrari, najnowszy Chevrolet Corvette... Było co podziwiać!

Dzieci czekały na te wydarzenie

- Wrażenia są bardzo pozytywne, dzieci czekały na ten wyjazd, cieszą się, chodzą, obserwują, czekają na przejażdżkę. Takie wydarzenie daje integrację ze środowiskiem, widzą coś, czego na co dzień nie widzą, tak jak my wszyscy - opowiada Arkadiusz Kałużny, wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sulęcinie.

To będzie wydarzenie! Koncert promujący nową płytę – Credo!

Piotr Borysiewicz, organizator, który do Słońska przyjechał aż z Białegostoku, opowiada, że zorganizował swoich znajomych z różnych części Polski, posiadających ładne samochody. W ten sposób zwiedzając kraj, korzystają również oni. - Za każdym razem spotykamy się w innym regionie Polski, aby pokazać dzieciom motoryzację, one to kochają - powiedział. A skąd pomysł tego typu zjazdów aut? - Po prostu, mam wielu znajomych, kiedyś jeździłem jako uczestnik w firmach eventowych, a teraz coś chciałem zrobić sam dla innych - opowiada.