Piękne i waleczne. Gdy stanęły do walki, hala kipiała od emocji |ZDJĘCIA

Gala „Hybrid MMA 4 – Next Level” była połączeniem świata zawodowego sportu z showbiznesem. To oznacza, że w czasie imprezy doszło do pojedynków osób znanych głównie z telewizji, czy internetu, były to tzw. freak fighty. Walczyły m.in. kobiety, które występowały w popularnych programach typu reality show.