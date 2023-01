Piękne kreacje na studniówce zielonogórskiego "Ekologa". Takiego balu można pozazdrościć!

Na tej studniówce w hotelu Grape Town bawili się uczniowie czterech klas czwartych II Ogólnokształcącego Liceum Ekologicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. Unii Europejskiej w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze. Na studniówkowy bal przyszło ok. 110 uczniów "Ekologa".

Dyrektora szkoły zapytaliśmy o nastroje przed maturą.

– Nie zakładam porażki, tak naprawdę uczeń jest kowalem swojego losu, czyli zbierze żniwo tego, czego uczył się w ciągu czterech lat. Liczę na jak najlepszy wynik i będę bardzo mocno trzymał kciuki za obecnych naszych maturzystów – podkreśla Mariusz Szpakowicz, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. – Może nie tyle młodzież, co nauczyciele denerwują się przed maturą, bo tak naprawdę bardzo dużo serca włożyli w to, żeby młodzież przygotować. Efekt tego, co się wydarzy, doświadczymy dopiero 5 lica, kiedy wyniki będą dostępne.