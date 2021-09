Piękne makiety i bitwy z II wojny światowej. Tak wygląda turniej Flames Of War w Zielonej Górze

Rozrywka połączona z edukacją

Czym właściwie jest Flames Of War? – To turowa gra bitewna, dostosowana do rozgrywania walk figurkami, którymi poruszamy się na wcześniej przygotowanych makietach – tłumaczy Michał Mikołajczyk, organizator turnieju.

- Gra została stworzona w celu rozgrywania bitew historycznych mających miejsce podczas II wojny światowej. Jej realizm oraz mnogość zasad umożliwiają graczom rozegranie znacznej liczby scenariuszy. Uważam, że taka rozrywka nie dość, że jest ciekawa to niesie ze sobą walory edukacyjne, gracze poznają m.in. siły zbrojne poszczególnych państw oraz realia historyczne – wyjaśnia Mikołajczyk. - Cieszę się, że udało nam się zorganizować Mistrzostwa Polski właśnie w Zielonej Górze. Pierwotnie impreza miała odbyć się w lutym, ale ze względu na obostrzenia koronawirusowe musieliśmy ją przesunąć – dodaje nasz rozmówca.

Turniej Flames Of War rozpoczął się w o godz. 11.00 w Krzywym Kominie. Co warto podkreślić na mistrzostwa przyjechali gracze z różnych regionów kraju. Ci, którzy zjawili się już w piątek mogli się wybrać na wycieczkę do obiektu 562 na linii umocnień na Odrze. Dla uczestników wydarzenia przygotowano ponad 50 nagród o łącznej wartości ponad 3 tys. zł. Bitwy będą toczone przez dwa dni, dlatego zwycięskiego generała poznamy dopiero w niedzielę.