Pierwsi pacjenci w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. Do końca roku placówka ma funkcjonować na pełnych obrotach

Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze to jedna z najważniejszych inwestycji ostatniej dekady. Jak podała marszałek Elżbieta Polak łączny koszt inwestycji to 150 mln zł, z czego 103 mln zł uzyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, 43 mln zł dołożył ze swojego budżetu samorząd województwa lubuskiego, zaś ok. 3 mln zł to środki własne Szpitala Uniwersyteckiego.

Historia CZMiD rozpoczęła się 23 września 2017 r., kiedy to wmurowano kamień węgielny pod budowę lecznicy. Mury pięły się do góry i wszyscy z niecierpliwością wyczekiwali otwarcia specjalistycznego ośrodka dla najmłodszych pacjentów. Wybuch pandemii koronawirusa pokrzyżował jednak plany i wojewoda lubuski przemianował CZMiD na Szpital Tymczasowy dla pacjentów z Covid-19 ze 140 łóżkami. Kiedy w kwietniu 2022 r. pandemiczny szpital zakończył funkcjonowanie zarząd Szpitala Uniwersyteckiego postanowił przywrócić budynkowi jego pierwotną funkcję. Obiekt przystosowano technicznie i przeniesiono sprzęt, również ten zupełnie nowy - magazynowany przez zaprzyjaźnione firmy z Nowego Kisielina.