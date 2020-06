Pierwsza osoba na kwarantannie w Lubuskiem była już w styczniu? Tak twierdzi Jadwiga Caban-Korbas, była dyrektor słubickiego sanepidu

Dyrektorka słubickiego sanepidu zabrała wtedy głos podczas posiedzenia Powiatowego Zarządzania Kryzysowego i to właśnie jej wystąpienie chwilę później stało się hitem internetu. O sprawie pisaliśmy w naszych artykułach:

O Jadwidze Caban-Korbas pisaliśmy na początku marca, kiedy w Lubuskiem pojawił się tzw. pacjent zero, czyli pierwsza osoba w Polsce, która została zakażona koronawirusem .

Jadwiga Caban-Korbas w sposób niezwykle prosty i nieco żartobliwie opowiadała o pierwszym przypadku zakażenia koronawirusem . Za to pokochało ją mnóstwo internautów, jednak wystąpienie nie spodobało się przełożonym. Główny Inspektorat Sanitarny zawnioskował o jej odwołanie.

Nie czekając na ostateczną decyzję, dyrektorka słubickiego sanepidu postanowiła odejść. W kwietniu, w rozmowie z nami wyznała, że opuszcza miasto i wyprowadza się do Warszawy.

W rozmowie z Fakt24 Jadwiga Caban-Korbas przyznała, że w tej chwili szykuje się już do przeprowadzki. Zapytana o to, kiedy pierwszy raz dowiedziała się o koronawirusie odpowiedziała, że pierwszy pacjent w Lubuskiem przebywał na kwarantannie już w... styczniu!

- Z końcem stycznia miałam pacjenta, który przybył z Chin i miałam go na kwarantannie. Położenie stacji powiatu przygraniczne i funkcjonowanie w tym miejscu stacji przesiadkowej dla turystów i obywateli wracających do Polski z kierunku zachodniego w transporcie międzynarodowym powodowało, że przygotowałam się do tego, że coś się może w tym miejscu wydarzyć - wyznała J. Caban-Korbas w rozmowie z Agatą Burzyńską, dziennikarką Fakt24.