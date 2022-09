Pierwsze dni Winobrania 2022 w Zielonej Górze za nami. Jak je oceniamy? Co mówi policja?

Pierwszy weekend Winobrania 2022 za nami. Czas na pierwsze oceny policji, mieszkańców miasta i gości. Jak się bawimy? Co się nam podoba, a co nas denerwuje?

Z policyjnych danych wynika, że w pierwszy weekend Winobrania ujawniono 125 wykroczeń, sporządzono 9 wniosków o ukaranie do sądu, nałożono 85 mandatów karnych,

Bawmy się z głową na Winobraniu. Uważajmy też na kieszonkowców

przeprowadzono 83 interwencję, wylegitymowano 214 osób, zatrzymano 5 poszukiwanych osób, odwieziono 6 nietrzeźwych do izby w Raculi lub miejsca zamieszkania, przeprowadzono 35 kontroli pojazdów.

- Każdego dnia o porządek podczas winobraniowych imprez dbało ponad 100 policjantów. Tradycyjnie do zabezpieczenia Dni Zielonej Góry kierowane są patrole przeznaczone tylko do tego zadania, a w zielonogórskiej komendzie działa Sztab Winobraniowy – mówi Małgorzata Barska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. - Było spokojnie, nie odnotowaliśmy żadnych zdarzeń kryminalnych związanych z Winobraniem jak również poważnych zakłóceń porządku. Policjantów w winobraniowych służbach wspierają w tym roku słuchacze Szkoły Policji w Katowicach, policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji i Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz policjanci ruchu drogowego z komend powiatowych województwa lubuskiego.

Policja przypomina, że co roku na Winobranie przyjeżdżają do nas turyści, ale także zjeżdżają się z całego kraju złodzieje. Tłumy ludzi na deptaku, imprezy zakrapiane alkoholem to okazja do łatwych łupów. Dlatego bądźmy ostrożni i czujni. Nie pozostawiajmy portfeli, telefonów czy torebek na straganach, sklepowych ladach, na stolikach czy krzesłach w ogródkach gastronomicznych, restauracjach.

Winobranie 2022 w obiektywie fotoreportera Gazety Lubuskiej Jacek Katos

Winobranie 2022 okiem mieszkańców

Jak oceniają pierwsze dni mieszkańcy?

- Jest spokojnie, widać dużo policji i innych mundurowych, którzy pilnują porządku – mówi Teresa Jamno z Zielonej Góry. – A ogólnie? No jak co roku, wszystko to samo. Nie jestem niczym zaskoczona.

Inaczej widzą sprawę mieszkańcy śródmieścia.

- Sobota była tragiczna. Wrzaski, bardzo głośna muzyka do pierwszej. Noc stracona. Tak się nie da żyć. Tu mieszka wiele starszych, schorowanych osób. Lepsza już była niedziela – mówią zielonogórzanie z centrum. – Rozumiemy Winobranie, zabawę, młodość. Ale też niech ktoś i nas zrozumie. Wystarczy czasem tylko trochę ściszyć muzykę czy nie krzyczeć w środku nocy.

Violeta Gabryszewska zauważyła, że na jarmarku jest trochę luźniej.

- Są większe przestrzenie między stoiskami. To powoduje, że łatwiej się przemieszczać. Choć w weekend wiadomo, były tłumy – przyznaje pani Violeta. Czego jej brakowało na jarmarku?

Zdecydowanie stoisk z winogronami.

Zielonogórzanka przyznaje, że dla jej rodziny tradycją był powrót z jarmarku z winogronami. – Kiedyś było pełno, teraz nie zauważyłam ani jednego stoiska – mówi.

Halina. – Za to straganów z winami nie brakuje. No i dobrze, przydałyby się przy nich jednak jakieś małe stoliki. No i ceny nie tylko jedzenia za bardzo wyśrubowane.

Winobranie 2022 - miasteczko winobraniowe bez sceny

Grażyna Janko – Bączkiewicz cieszy się, że w miasteczku winiarskim wystawia się aż tyle winnic. I że w mieście możemy zwiedzać z przewodnikiem winiarskie zabytki, że otwierają się piwnice winiarskie, że możemy jeździć winobusami na winnice…

- Ale mam mieszane uczucia, co do sceny w miasteczku winiarskim. Może jednak powinna tam zostać? Może mniejsza i bardziej z kameralną muzyką? Jakoś tam mi tam smutno było, że nic się nie dzieje – mówi pani Grażyna. – Przez lata się przyzwyczaiłam do tego miejsca z muzyką. No i dobrze, że wróciła Dyskoteka Dorosłego Człowieka. Choć w inne miejsce, ale jest!

