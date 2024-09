Pierwsze medale żeglarzy na Mistrzostwach Polski w Pucku

-Trenowałam teraz ciężko przez ostatnie miesiące, więc jestem bardzo zadowolona, że się udało – mówi Marysia i opowiada o dalszych planach: - Moim największym marzeniem jest pojechać na igrzyska olimpijskie, chyba każdy żeglarz o tym marzy. W tym roku mamy jeszcze Mistrzostwa Świata i na razie na tym się skupiam. To mój ostatni rok w kategorii U17, więc chcę go maksymalnie wykorzystać.

Katamarany to od dawna specjalność klubu UKS Navigo i to właśnie załogi z Sopotu zapełniły najwyższe stopnia podium w klasach Nacra 15 i HobieCat. W tej pierwszej zwyciężyli Michał Trafalski z Józefem Krasowskim, a w drugiej Roksana Hrycyna i Maciej Cesarz.

Nie zawiodły pretendentki do medalu w klasie 29er, tegoroczne multimedalistki regat międzynarodowych Alicja Tutkowska i Alicja Dampc (YKP Gdynia/ CHKZ Chojnice), które zwyciężyły zarówno w klasyfikacji kobiet, jak i w generalnej. Wśród załóg męskich najlepsi okazali się Szymon Kolka i Mateusz Gąsiorowski (YKP Gdynia), a w kategorii U17 duet braci - Ignacy i August Sobczak (Sailing Legia/ Chkż Chojnice), z których pierwszy ma dopiero 12 lat!

W klasie Europa złoty medal zdobył Jeremi Zimny (Wolsztyński Klub Żeglarski), w wśród kobiet Weronika Folmer (Klub Sportowo – Turystyczny Elektryk Grudziądz).

Trzeci z rzędu złoty medal Mistrzostw Polski w klasie ILCA 6 zdobył Filip Olszewski (MKS Dwójka Warszawa).

- Chłopaki potrafią mi dopiec, ale łatwo się nie daję. Zawsze będę walczył o każdy metr, o każdy punkt, do samego końca – mówi Filip, który już jutro rozpocznie zmagania w drugiej części mistrzostw Polski, tym razem w olimpijskiej ILCA 7:

- Po to trenuję, po to dużo czasu spędzam na wodzie i czuję się przygotowany. Poza tym codziennie wypoczywam wieczorami, więc jestem zregenerowany i gotowy na kolejne mistrzostwa.

Bracia Szczukowcy Jeremi i January (CHKŻ Chojnice) zwyciężyli w klasie 420, a mistrzami Polski U17 zostali Mikołaj Głąb i Mateusz Budzisz (Nauticus Fundacja Promocji Sportów Wodnych).