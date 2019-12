Pierwszy dzień zimy 2019. "Ale, gdzie jest śnieg?". Chcecie poczuć zimowy klimat? Zobaczcie, jak dawniej bywało w Lubuskiem

Niestety, jak zauważa Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB, o prawdziwej zimie nie możemy mówić, gdyż temperatury na zewnątrz do zimowych nie należą, białego puchu również nie doświadczymy, chyba że w górach.

Zima astronomiczna rozpoczyna się w momencie przesilenia zimowego i trwa do momentu równonocy wiosennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 22 grudnia a 21 marca (często daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później).

Pamiętajcie, że od jutra (23 grudnia) dni będę się już wydłużać a noce skracać. Czy to odczujemy? Przyjdzie nam na to jeszcze troszkę poczekać.

22 grudnia będzie również najkrótszym dniem w roku . - Słońce wzejdzie o godzinie 7:43, a zajdzie o 15:25 . Dzień ten będzie trwać tylko 7 godzin i 42 minuty i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 9 godzin i 4 minuty. Do końca roku pozostanie tylko 9 dni, a do końca astronomicznej zimy 88 dni - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB

Pogoda na święta. Czy na Boże Narodzenie spadnie śnieg?

Jaka pogoda będzie podczas Bożego Narodzenia? Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB, w kolejnym tygodniu na południowym-wschodzie kraju mogą wystąpić deszcze. Na podgórzu i w górach deszcz przechodzić będzie w śnieg. W Tatrach, Bieszczadach, Karpatach i Sudetach w ciągu doby może przybyć do kilkudziesięciu centymetrów białego puchu. Temperatury w całym kraju będą wiosenne. W dzień od 4 do 7°C, chłodniej na podgórzu i w górach. 26 grudnia temperatura będzie niższa, ale co istotne osłabnie wiatr.