Pierwszy dzwonek. Mamy dwie nowe szkoły w Zielonej Górze. Nie wszyscy uczniowie zasiądą w ławkach? Dlaczego?

Igor będzie jednym z 1.605 dzieci w Zielonej Górze, dla których w poniedziałek zabrzmi pierwszy dzwonek. Nic dziwnego, że bardzo to przeżywa. Nie tylko on, bo nowy rok szkolny w Zielonej Górze to wiele nowości. Otwarte zostaną dwie szkoły. Poza tym nie wszyscy zasiądą w ławkach. Dlaczego?

Dla kogo w Zielonej Górze poniedziałek będzie ważnym dniem? Jeśli weźmiemy pod uwagę miejskie placówki oświatowe, to na pewno dla 1.265 trzylatków, którzy opuszczą swoje domy i przekroczą próg przedszkoli. Oj, co tam się będzie działo przez najbliższy tydzień. Po tym czasie płaczu i rozpaczy będzie już coraz lepiej. - Wiem, to już kolejne moje dziecko w przedszkolu, ale już cała się trzęsę, jak to będzie. Mój starszy syn chyba przez miesiąc darł się na samą myśl, że ma iść do przedszkola – mówi pani Karolina, mama Miłosza. - Pocieszające jest jedynie to, że potem wyjść z niego nie chciał…

Pierwszy dzwonek. Wiele nowości w nowym roku szkolnym

Ogólnie rzecz ujmując w poniedziałek w miejskich przedszkolach pojawi się 5.115 dzieci, w szkołach podstawowych – 14,4 tys. uczniów, w tym 1.605 pierwszaków. Będzie więc uroczyście, zwłaszcza w nowym obiekcie – Zespole Edukacyjnym nr 6 na osiedlu Czarkowo przy ul. Łężyca – Architektów 1.

Jak mówi wiceprezydent Marek Kamieński, to miejsce dla czterech oddziałów przedszkolnych i trzech klas pierwszych. Szkoła trzyklasowa nie bardzo zadowala mieszkańców najszybciej rozwijającego się osiedla, dlatego nowe władze już zapowiedziały budowę nowej, ośmioklasowej szkoły z 30-oddziałami i z dużym kompleksem rekreacyjno-sportowym. Będzie on służyć nie tylko uczniom, ale i mieszkańcom miasta. Jak zapewnia prezydent Marcin Pabierowski, dla którego ta inwestycja jest priorytetem, prace w tej sprawie trwają. - Jeśli chodzi o uczniów szkół ponadpodstawowych to do pierwszych klas przyjęliśmy 905 osób, jedna trzecia to uczniowie spoza Zielonej Góry – mówi naczelnik wydziału oświaty w magistracie Jarosław Skorulski. - Wszystkich uczniów w tych placówkach mamy około 8 tysięcy.

Czy w Zielonej Górze zabraknie nauczycieli?

Słyszymy, że w całej Polsce brakuje 22 tysięcy nauczycieli. Czy w Zielonej Górze będzie miał kto uczyć dzieci?

- Takiego zagrożenia nie ma, choć wakaty są. Ale ratujemy się emerytami i nadgodzinami, które mają przede wszystkim nauczyciele matematyki, fizyki, chemii - mówi Jarosław Skorulski. - Mamy 3.160 etatów, realnie nauczycieli pracuje mniej.

Bywa, że nauczyciele zatrudnieni są w kilku szkołach.

Nowy rok szkolny to także inne nowości jak otwarcie po termomodernizacji Przedszkola nr 30 „Lokomotywa”. Jeszcze w tym miesiącu zostanie oddana do użytku dobudowana części żłobka przy ul. Wiśniowej. W kolejce czeka na rozbudowę żłobek przy ul. Braniborskiej. Uruchomiono też oddziały integracyjne: 4 w przedszkolach i 3 w szkołach podstawowych, a także przedszkolny oddział specjalny. W przyszłości ma powstać przedszkole specjalne.

Jeszcze przez około miesiąc nie będą chodzić do szkoły

Nie wszyscy uczniowie od poniedziałku rozpoczną zajęcia w szkołach. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Budowlanka” w Zielonej Górze na zajęcia na razie chodzić będą pierwsze klasy. Dlaczego? - Dwie klasy, czyli 54 uczniów, będzie miało lekcje w sąsiednim budynku. Natomiast pozostali maksymalnie przez miesiąc będą mieli nauczanie zdalne. Trwa bowiem termomodernizacja, która niebawem się zakończy – tłumaczy dyrektor „Budowlanki” Małgorzata Ragiel.

Kolejna nowość roku szkolnego, to oficjalne otwarcie Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Wyspiańskiego (placówka podlega ministerstwu kultury). Do tej pory uczniowie mieli zajęcia w dwóch starych kamieniach w centrum miasta, w których uczyli się popołudniami. Do południa spędzali czas w szkołach ogólnokształcących. Teraz w nowym obiekcie połączą zajęcia odpowiednie dla obu typów szkół. Nowo wybudowana szkoła jest na miarę XXI wieku. Jak podkreśla dyrektor placówki Honorata Górna – to od wielu lat było marzenie uczniów, rodziców, grona pedagogicznego. Właśnie się spełnia!

