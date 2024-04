Pierwszy parking na terenie szpitala w Zielonej Gór już otwarty. Czekamy na kolejne. I na tężnię, siłownie, ogród ziół, pole sensoryczne...

Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie szpitala

Zwykle jest tak, że po zakończeniu inwestycji udostępniane są drogi czy parkingi. Tym razem zdecydowano się otwierać je częściowo. Nowy parking na 250 miejsc na pewno ułatwi poruszanie się po terenie szpitala, który nazywany jest obecnie wielkim placem budowy.

Zadanie związane z nowym parkingiem to nie tylko nowa nawierzchnia. Pod nią trzeba było wykonać wiele prac. To między innymi system gromadzenia i przetrzymywania wód opadowych, cały system kanalizacji, infrastruktura związana z oświetleniem i system monitoringu. Pojawią się tutaj także nowe nasadzenia i mała architektura.

Parking to pierwsze zadanie projektu pod nazwą „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze”. To inwestycja realizowana przez Województwo Lubuskie i Szpital Uniwersytecki. Budżet całości przedsięwzięcia to ponad 47,2 mln zł (w tym dofinansowanie 30 mln zł z Polskiego Ładu, to pieniądze celowane, nie można ich przeznaczyć na inne inwestycje).

- To były środki na inwestycje drogowo-parkingowe. Oprócz parkingów będą place sensoryczne i rekreacyjne. Elementy infrastruktury będą uprzyjemniały pacjentom, rodzinom, personelowi pobyt na terenie szpitala. To bardzo ważne – podkreśla prezes Szpitala Uniwersyteckiego dr Marek Działoszyński.