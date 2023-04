– Pies doskonale wyczuwa zapach padliny i tą cechę postanowiliśmy wykorzystać – mówi pomysłodawca tego typu poszukiwań

– Nasze psy respektują zwierzynę. Ograniczamy do minimum szkolenie psów, które brały udziału w polowaniu, nie gonią zwierza. Psy, gończe, nie nadają się do poszukiwań – tłumaczy K. Patalon i dodaje, że w ciągu jednego dnia przeszukań, każdy pies pokonuje od 20 do 40 km, w zależności od terenu i warunków pogodowych. – W momencie wyczucia truchła dzika, pies nie zważając na przeszkody dochodzi do szczątków i oznacza. Przewodnik oznacza miejsce i wprowadza do systemu ZIPOD, oraz przeszukuje szczegółowo teren w promieniu 100 metrów.