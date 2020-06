Pijani kierowcy na naszych drogach. Policja szuka tych osób. Rozpoznajesz kogoś? [Część I]

Art. 178a kodeksu karnego dotyczy przestępstw związanych z jazdą po alkoholu lub innym środku odurzającym. Na podstawie tego artykułu lubuska policja poszukuje blisko 100 osób. Sprawdziliśmy, którzy kierowcy wsiedli za kółko pod wpływem alkoholu i teraz są ścigani przez policję. Kodeks karny za jazdę pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego przewiduje karę odebrania prawa jazdy na długi okres czasu (może to być nawet kilka lat), wysoką grzywnę i umieszczenie informacji o skazaniu w Krajowym Rejestrze Karnym. Co ciekawe, wielu z prezentowanych przez nas poszukiwanych mężczyzn, poza jazdą na podwójnym gazie, ma na sumieniu też inne przestępstwa, za które również są poszukiwani przez policję. Informacje o osobach poszukiwanych przez lubuską policją za jazdę pod wpływem alkoholu znajdują się na stronie poszukiwani.policja.pl. Prezentujemy pierwszą część osób poszukiwanych za to przestępstwo przez lubuską policję. Zdjęcia i dane osób poszukiwanych znajdziesz na kolejnych slajdach tej galerii >>> Polecamy też wideo: Uciekali policji, potrącili funkcjonariuszy. Padły strzały. Podejrzani zostali zatrzymani, jeden z nich był postrzelony

