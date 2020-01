Pijany kierowca bmw wypadł z drogi i roztrzaskał ogrodzenie

Do zdarzenia doszło w piątek, 17 stycznia, w Starym Kisielinie. Kierowca bmw wpadł w poślizg i uderzył w płot. Bmw rozbiło ogrodzenie jednej z posesji. Na miejsce została wezwana zielonogórska policja. Przy bmw został zatrzymany pijany obywatel Ukrainy. Mężczyzna wydmuchał niemal dwa promile alkoholu i został zatrzymany przez policjantów. Trzeźwieje w celi zielonogórskiej komendy. Twierdzi, że to nie on prowadził samochód w chwili zdarzenia. Wyjaśnią to policjanci. Bmw na plecenie policji zabezpieczyła pomoc drogowa. Polecamy wideo: Policjanci zatrzymali mężczyznę, podejrzanego o włamania do kościołów i okradanie skarbon

