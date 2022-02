Pijesz wodę z plastikowego bidonu? To niebezpieczne dla zdrowia! Naukowcy alarmują – takie butelki uwalniają szkodliwe chemikalia

Setki chemikaliów w wodzie pitnej

Naukowcy z Uniwersytetu w Kopenhadze przebadali trzy rodzaje butelek wielokrotnego użytku, które są dostępne w duńskich sklepach. Dwa z nich wykonane były z biodegradowalnego tworzywa sztucznego. Do badania wykorzystywano zarówno nowe pojemniki, jak i używane wielokrotnie. Myto je ręcznie oraz w zmywarce.

Byliśmy zaskoczeni dużą ilością substancji chemicznych, które znaleźliśmy w wodzie po 24 godzinach przechowywania w butelkach. Znajdowały się w niej setki substancji – w tym substancje, których nigdy wcześniej nie znaleziono w plastiku, a także takie, które są potencjalnie szkodliwe dla zdrowia. Po myciu w zmywarce było ich kilka tysięcy – mówi jeden z autorów badania, Jan H. Christensen, profesor środowiskowej chemii analitycznej na Wydziale Nauk o Roślinach i Środowisku Uniwersytetu w Kopenhadze.

W trakcie badania chemicy wykryli w wodzie ponad 400 różnych substancji pochodzących z plastiku, z którego zrobione było butelki i ponad 3500 związków chemicznych pochodzących z detergentów służących do mycia naczyń. Duża część z nich to nieznane substancje, jednak nawet w przypadku tych zidentyfikowanych, toksyczność co najmniej 70 proc. z nich pozostaje nieznana.