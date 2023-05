Piknik Rodzinny Po Sąsiedzku z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada. To była zabawa na 102! Zobacz!

W ubiegły piątek 26 maja oprócz tradycyjnie obchodzonego Dnia Matki świętowany był również Europejski Dzień Sąsiada. To mniej znane święto stało się inspiracją do zorganizowania Pikniku Rodzinnego Po Sąsiedzku przy Alei Wojska Polskiego 116 w Zielonej Górze. Pod tym adresem sąsiadują na co dzień inicjatorzy i organizatorzy tego wydarzenia: Filia Żłobka Miejskiego Nr 1, Dom Samotnej Matki, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza oraz Polski Związek Głuchych.

Integracja z sąsiadami

Celem podjętych działań było wzmocnienie więzi sąsiedzkich i solidarności międzyludzkiej. W organizację pikniku włączyli się pracownicy, podopieczni, rodzice oraz wolontariusze. Już same przygotowywania były wspaniałą okazją do integracji i nawiązywania pozytywnych relacji z sąsiadami. W działaniach wsparło organizatorów również Stowarzyszenie Nasze Dzieci, Zakład Gospodarki Komunalnej, Ochotnicza Straż Pożarna Przylep, motocykliści z Blue Knights Poland 3, firma Unima i piekarnia Rema.

Występy, prezentacja wozu strażackiego, motocykli, loteria fantowa...

Spotkanie rozpoczęło się występami artystycznymi dzieci ze żłobka z okazji Dnia Rodziny. Atrakcje przygotowane były głównie z myślą o dzieciach, bo to wokół nich koncentruje się codzienna działalność placówek. Największym zainteresowaniem cieszyły się wielkie dmuchańce. Była też prezentacja wozu strażackiego i motocykli, zabawy z chustą animacyjną, loteria fantowa, zabawy sportowe, kącik plastyczny, zabawy sensoryczne, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże, kącik fryzjerski, figurki z balonów oraz wielkie bańki mydlane. Kącik kulinarny przyciągał wybornymi domowymi wypiekami i owocami. Na polanie pojawiły się koce piknikowe. Otoczenie sprzyjało rekreacji i relaksowi. Radosna muzyka i doskonała pogoda wprawiały w doskonały nastrój. Uczestnicy tego spotkania stworzyli niezwykłą atmosferę. To był dobry czas.

Kierujmy uwagę na drugiego człowieka

Piknik był odpowiedzią na zjawisko coraz częstszego oddalania się ludzi od siebie. Niestety smutnym zjawiskiem naszych czasów jest zanik tzw. kultury sąsiedzkiej, osłabianie się więzi społecznych, a co najgorsze słabnięcie więzi w rodzinach. Dzień Sąsiada jest okazją do dostrzeżenia ludzi wokół nas, chodzi o taką uważność na drugiego człowieka i empatię wobec jego odczuć i potrzeb. Mamy nadzieję, że tego typu inicjatywy będą coraz częstsze i będą kierować uwagę na to co w życiu ważne – na drugiego człowieka.