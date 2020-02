„Piłka toczyła się jak żółw". AZS przegrał z Grunwaldem Poznań [ZDJĘCIA]

Faworyzowany rywal akademików rozpoczął znacznie lepiej niż gospodarze. W 5. min było 1:3, ale poznaniacy nie dominowali w jakimś znacznym stopniu. Zielonogórzanie szybko odpowiedzieli bramkami, w 10. min po trafieniu Jędrzeja Jasińskiego prowadzili 5:4. A dwubramkową przewagę osiągnęli siedem minut później (10:8). Goście jednak wykorzystali serię błędów gospodarzy i znów objęli prowadzenie (12:11 w 24. min). Końcówka pierwszej połowy należała jednak do miejscowych, dlatego zespoły schodziły do szatni przy jednobramkowym prowadzeniu akademików.

Tuż po zmianie stron AZS znów grał dobrze, nie na tyle długo jednak, by sprostać gościom. W 33. min zielonogórzanie prowadzili 16:14, ale w ciągu sześciu kolejnych minut nie zdobyli bramki, w efekcie przegrywali 16:18. Gospodarze mieli trudności w dobrym rozegraniu ataku, ale zdobyli dwie bramki z rzędu z rzutów karnych (18:18). Zdobył je Adam Szarłowicz, który za chwilę, po kolejnym faulu został ukarany czerwoną kartką. Zbiegło się to z budową przez poznaniaków coraz większej przewagi. Zdecydowanie lepiej grali w ataku i twardo bronili dostępu do bramki. W 48. min goście osiągnęli pięciobramkową przewagę (23:18), podobnie było pięć minut później (25:20). Po dwóch kolejnych czerwonych kartkach (Adrian Franaszek, Daniel Mieszkian), gospodarze już niewiele mogli zdziałać.