Piłkarski finał przełożony, bo w tym czasie zagrają lubuscy trzecioligowcy

W trzeciej grupie trzeciej ligi w nadchodzącym sezonie prawo gry mają m.in. dwa lubuskie zespoły – Lechia Zielona Góra (zajęła 10. miejsce w sezonie 2019/20) i Warta Gorzów (awansowała z czwartej ligi). Oba kluby otrzymały już licencje na udział w rozgrywkach. Opolski Związek Piłki Nożnej, który w nadchodzącym sezonie poprowadzi zmagania w grupie trzeciej, opublikował już wstępny terminarz rundy jesiennej. Pierwsza kolejka spotkań rozegrana zostanie 8 sierpnia. Piłkarska jesień potrwa aż do 28 listopada. Odbędzie się aż 19 kolejek, dlatego, że do rywalizacji ma przystąpić 20 zespołów. To i tak o dwie mniej niż pierwotnie planowano, bo z rozgrywek wycofały się Ruch Zdzieszowice i LZS Starowice.