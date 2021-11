Piłkarz opluł sędziego, bo nie zgadzał się z jego decyzją? Co się wydarzyło na meczu A klasy między Cuprum Czciradz i Parkovią Trzebiechów?

- Myślę, że pan Ganczar trochę to ubarwił. To prawda, że powiedziałem głośno do swojego kolegi: Uważaj, bo sędzia, zawsze karnego ci gwizdnie w tej strefie. Chciałem go uczulić na takie niepotrzebne zagrania i ostrzec, żeby tego więcej nie robił. Nie zwracałem się bezpośrednio do sędziego-twierdzi pomocnik drużyny gospodarzy.

-Wtedy arbiter pokazał mi żółtą kartkę. Byłem zaskoczony. Zapytałem wtedy Wojciecha Ganczara za co dostałem upomnienie. Przecież niczego nie zrobiłem. Nie twierdzę, że nie padły ostrzejsze słowa, ale byłem zdenerwowany, bo uważałem, że kartkę dostałem niesłusznie. Wtedy arbiter mnie zawołał do siebie i pokazał czerwony kartonik- opowiada zawodnik, który nie chce, żeby ujawniać jego personalia. -Wtedy byłem już w prawdziwym szoku i zrozumiałem, że słowa mojego kolegi, który mnie ostrzegał w czasie meczu: Ty chyba nie dograsz tego meczu- stały się faktem. Podszedłem wtedy bliżej do arbitra, który jest prawie o głowę ode mnie niższy i stanąłem blisko niego, a on pochylony zapisywał tę moją kartkę w notesie. Wtedy usłyszałem z boku głos sędziego bocznego: Kończ to! I sędzia odgwizdał koniec meczu. Wszyscy byliśmy zaskoczeni takim obrotem sprawy, bo nikt nie wiedział dlaczego tak się stało.