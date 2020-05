Piłkarze już nie zagrają. Warta Gorzów w trzeciej lidze

Koniec sezonu od czwartej ligi w dół – taką decyzję podjął Polski Związek Piłki Nożnej. Regulacje w sprawie rozgrywek trzecioligowych mają zapaść 12 maja, ale najpewniej sezon też zostanie zakończony. Dokończona ma być za to rywalizacja w regionalnym Pucharze Polski.

- Sezon w niższych ligach zakończył się. Są awanse do wyższych lig, ale nie ma spadków we wszystkich rozgrywkach prowadzonych przez wojewódzkie związki – powiedział Kamil Żeberski, Dyrektor Biura Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. – Koniec sezonu nie dotyczy rozgrywek Pucharu Polski. Będziemy starali się dokończyć obecną edycję, bo wiadomo, że rywalizacja na poziomie regionalnym ma wpływ na kolejny sezon i szczebel centralny. Zmagania w Pucharze Polski powinny zakończyć się przed startem nowego sezonu, dlatego czasu jest niewiele, najpewniej rywalizacja toczyć się będzie w czasie wakacji.

W komunikacie PZPN czytamy m.in.: „Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z decyzją prezesów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej podjętą 7 maja br., rozgrywki seniorskie w IV lidze i niższych klasach rozgrywkowych oraz rozgrywki młodzieżowe prowadzone przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej we wszystkich kategoriach wiekowych zostały odwołane. Obowiązujące rozporządzenia rządowe dotyczące epidemii COVID-19 uniemożliwiały kontynuowanie rozgrywek w zaplanowanej pierwotnie formie. Jednocześnie informujemy, że za układ końcowych tabel sezonu 2019/2020 przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli po ostatniej rozegranej kolejce rozgrywek. Drużyny zajmujące miejsca premiowane awansem uzyskają awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Po sezonie 2019/2020 nie będzie natomiast spadków do niższych klas rozgrywkowych”.

W związku z tym, że nie zdecydowano się degradować zespołów do niższych lig, zostaną one powiększone o drużyny, które awansowały. To sprawia, że nowy sezon wystartuje zdecydowanie wcześniej niż w normalnych warunkach, mówi się nawet już o końcu lipca. W nowych rozgrywkach w trzeciej lidze zagra Warta Gorzów, która po rundzie wiosennej była liderem w czwartej lidze. Na ten szczebel awansowały z kolei aż cztery zespoły – po dwie z dwóch grup klasy okręgowej – Arka Nowa Sól, Odra Nietków, Czarni Witnica i Stal Sulęcin.

Trwa głosowanie... Czy to dobrze, że z niższych lig nikt nie spadł, a najlepsi awansowali? Skoro są awanse, to powinny być też spadki To złe rozwiązanie, powinno się anulować sezon Tak, to sprawiedliwe rozwiązanie

Nieoficjalnie mówi się o tym, że zakończone zostaną również zmagania w trzeciej lidze, w której gra m.in. Lechia Zielona Góra. Związki prowadzące te rozgrywki są ponoć jednogłośne, co do zakończenia sezonu, ale nie ma jeszcze porozumienia w sprawie ewentualnych awansów i spadków. Jedna z opcji jest taka, by sezon zakończyć bez spadków i awansów, a inna, by postąpić tak, jak w niższych ligach.

WIDEO: Piłkarze Syreny Zbąszynek marzą o finale na własnym stadionie