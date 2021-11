Piłkarze Lechii Zielona Góra znów przegrali w trzeciej lidze. Tym razem z Karkonoszami Jelenia Góra

- Jesteśmy w takim momencie, że mocno cierpimy – powiedział Andrzej Sawicki, trener Lechii. – Pierwsza połowa była OK, zdobyliśmy fajną bramkę, ale rywale niestety szybko wyrównali, a to wprowadziło nerwowość w drugiej połowie. Po zmianie stron wykreowaliśmy mało sytuacji, nie liczę oczywiście „szalonej” końcówki meczu, gdzie to była gra w tzw. dwa ognie. My długa piłka, a oni kontra, dlatego też mieli kolejne sytuacje. Wcześniej goście zdobyli fantastyczną bramkę na 2:1, a my nie podnieśliśmy się. Przegraliśmy kolejny mecz, uczciwie trzeba powiedzieć, że w tej chwili jesteśmy „w aferze”. Gramy źle w obronie, bo bardzo łatwo tracimy bramki. Widać, że jako formacja, w pojedynczych działaniach mamy duże mankamenty. Do tego dochodzi też mała siła ofensywna, bo liczby nie kłamią. Przemek Mycan zdobył sześć bramek, a reszta bardzo mało, stąd mamy taki ciężki czas.