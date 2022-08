Piłkarze ręczni AZS-u Zielona Góra już trenują. W drużynie nowe twarze, a celem awans do Ligi Centralnej

Jednym z nowych zawodników w AZS-ie jest lewoskrzydłowy Szymon Matela.

- Na pewno chciałbym się tu rozwijać i wygrać jak najwięcej meczów. Myślę, że to będzie naszym priorytetem, by pokazać 110 procent. Miałem okazję już z chłopakami potrenować w końcówce minionego sezonu. Wszystko jest w porządku, do tego fajna atmosfera – powiedział pozyskany z Głogowa Szymon Matela.