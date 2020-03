Piłkarze ręczni AZS-u Zielona Góra znów przegrali

Akademicy źle rozpoczęli rundę rewanżową, ale ich rywal z Leszna do tej pory spisywał się podobnie. Oba zespoły, zanim przystąpiły do gry, miały na koncie ledwie jedno zwycięstwo wywalczone w czterech spotkaniach. Wyżej notowani są zielonogórzanie, bo mieli nieco lepszą pierwszą rundę rozgrywek, ale tej różnicy nie było widać na boisku w Lesznie. Rozbieżność była zgoła inna od tej, której z pewnością spodziewali się goście. Bo to miejscowi wyraźnie dominowali przez większą część spotkania i bez większego kłopotu pokonali wyżej sytuowanego przeciwnika. Na nieszczęście zespołu z Zielonej Góry, swoje mecze wygrały również dwie inne drużyny zajmujące lokaty w dolnych rejonach tabeli. To sprawiło, że ostatnia ekipa rozgrywek traci do AZS-u już tylko sześć punktów.