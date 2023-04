Pilny komunikat policji. Poszukiwani mężczyźni za kradzież i pobicie. Obejrzyj nagranie z monitoringu. Rozpoznajesz te osoby?

- Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze prowadzi postępowanie w sprawie kradzieży rozbójniczej, do której doszło 25 marca 2023 roku, kiedy to dwaj nieznani mężczyźni weszli do sklepu spożywczego na jednym z osiedli, zabrali z lady alkohol nie płacąc za niego, a następnie uderzyli pracownicę, która próbowała ich zatrzymać - wyjaśnia podinsp. Małgorzata Stanisławska z KMP Zielona Góra