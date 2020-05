Piotr Protasiewicz porozumiał się z Falubazem!

- Spotkałem się oczywiście z zarządem, dogadaliśmy się teoretycznie. Czekam na aneks i przelanie na papier tego wszystkiego. Nie jest to do końca tak, jak być powinno, jeśli chodzi o ustalenia. Ten sezon jest na przeżycie, na przetrwanie. W większości przypadków będzie to wyjście z długów i pokrycie kosztów bieżącego sezonu. Na pewno na zimę, na przygotowania do kolejnego sezonu, to w moim przypadku, jeśli zdrowie dopisze, nic nie będzie. Szykuje się bardzo trudny okres - powiedział Piotr Protasiewicz w Radiu Zachód.