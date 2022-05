Piotr Protasiewicz poza składem Stelmetu Falubazu Zielona Góra. Kapitan drużyny stawia na powrót do zdrowia

Po ostatnim meczu Falubazu w Łodzi, „Protas” źle się poczuł i musiał skorzystać z pomocy obecnych na stadionie medyków. Kilka dni po spotkaniu żużlowiec podjął decyzję o przerwie w startach.

- Zbieram się, ale nie jestem w stanie, który pozwala mi swobodnie poruszać się motocyklem po torze żużlowym – powiedział Piotr Protasiewicz przed kamerą Falubaz TV. - W tej sytuacji nie ma sensu blokować miejsca w drużynie. Niech jeżdżą zdrowi, a je skupię się wyłącznie na tym, żeby wracać do zdrowia. To jest priorytet. Później zacznę myśleć o ewentualnym ściganiu, jeśli oczywiście będzie mi to dane. Decyzji innej nie mogliśmy podjąć.