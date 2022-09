Piotr Protasiewicz: Schodzę o własnych nogach. Czuję się spełnionym sportowcem

- Nie oglądałem ani jednego wyścigu, ale oglądałem ze sto razy powtórkę po moim „warningu”. Nie dopatrzyłem się niczego, więc uważam, że była to totalnie nietrafiona decyzja sędziego, ale na pozostałe wyścigi nie było za bardzo czasu. Rzadko oglądam powtórki, bardziej patrzę w przód. Będzie na pewno okazja i chyba sobie ten mecz obejrzę, ale już wtedy, gdy opadnie kurz. Ja potrafię się przyznać do błędu, ale w tym przypadku nie mam za co przepraszać, bo to był duży błąd sędziowski. Błędy były jednak w obie strony i o tym też chcę powiedzieć. Oczywiście gratuluję Wilkom awansu. Szkoda wielka, bo przejechaliśmy tyle wyścigów, a wszystko rozstrzygnęło się w tym ostatnim w Zielonej Górze. Na tym polega jednak piękno sportu. Wiem, że o tym finale będziemy rozmawiali długo. Dla mnie jednak to już temat zamknięty.