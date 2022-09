Piotr Protasiewicz zakończył karierę żużlowca! Kapitan Falubazu pożegnany na W69 | ZDJĘCIA

- Trudno cokolwiek mi powiedzieć. Chciałem, żeby to zakończenie było z przytupem. Dałem z siebie wszystko, ale nie udało się - mówił Piotr Protasiewicz po meczu z Wilkami Krosno. - To co działo się na trybunach, m.in. przed meczem, przerasta mnie. Dziękuję wszystkim kibicom za wspaniałe wsparcie. I to nie tylko w dobrych chwilach, ale też w bardzo trudnych momentach. Bardzo mi przykro, że nie udało nam się awansować, ale taki jest sport. Nie będziemy płakać zbyt długo, bo jest kolejne zadanie do wykonania, działamy dalej. Jeszcze raz bardzo dziękuję kibicom za to, że docenili moje ponad 30 lat startów. Cieszę się, że zasłużyłem na takie podziękowania.

