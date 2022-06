Piotr Żyto, trener Stelmetu Falubazu Zielona Góra przed meczem w Bydgoszczy: Nie mamy planu minimum

Liderem jest Falubaz, ale Polonia czai się tuż za plecami zielonogórzan. Bydgoszczanie mają trzy punkty starty, ale to oni będą gospodarzami meczu na I-ligowym szczycie. W pierwszej rundzie Polonia przegrała w Zielonej Górze 42:48 i z pewnością zrobi wszystko, by z nawiązką zrewanżować się. Ale Falubaz zamierza mocno utrudnić zadanie bydgoszczanom.

- Nie mamy planu minimum, jedziemy na każde zawody po to, żeby walczyć o zwycięstwo. W Bydgoszczy będzie podobne nastawienie, chcemy wygrać, a nie walczyć jedynie o obronę punktu bonusowego – powiedział Piotr Żyto, trener Stelmetu Falubazu. - Na pewno będzie to mecz bardzo ciekawy i emocjonujący. Może to być taki pojedynek bokserski, na zasadzie: kto, kogo pierwszy powali. Jesteśmy pełni optymizmu przed tym spotkaniem.